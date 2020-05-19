Совсем скоро: Crew Dragon уже доставили на стартовую площадку NASA

Новости науки:Космический корабль Crew Dragon стал еще ближе к историческому пилотируемому запуску.

Космический корабль Crew Dragon, который используют в рамках первой в истории SpaceX миссии с астронавтами на борту, доставили на стартовую площадку. Как сообщает портал Space.com, капсула корабля прибыла на стартовый комплекс 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в пятницу, 15 мая, совершив небольшое "путешествие" от расположенного недалеко комплекса SpaceX.

Прибытие корабля на стартовую площадку можно считать значимым событием не только для компании Илона Маска, но и всей пилотируемой космонавтики. Уже 27 мая должен состояться запуск Crew Dragon: в рамках своей миссии аппарат совершит испытательный полет к МКС. На борту будут два астронавта — Даглас Херли и Боб Бенкен. Это опытные специалисты, имеющие за своей спиной по несколько космических запусков.

Напомним, самый первый беспилотный полет космический корабль Crew Dragon выполнил еще 2 марта 2019 года. Он осуществил стыковку и расстыковку с МКС, после чего успешно вернулся на Землю. Этот успех убедил компанию SpaceX и руководство NASA в готовности аппарата к пилотируемому запуску.

Ранее старт намечали на июль прошлого года, однако во время испытаний корабля 20 апреля 2019 года произошла авария, которая привела к полному разрушению капсулы. Причиной стало, как выяснилось позже, попадание амила в трубки для подачи гелия через обратный клапан, что в итоге привело к повреждению топливной системы.

На сегодня SpaceX уже устранила этот конструктивный недостаток: в перспективе корабль Crew Dragon должен стать "рабочей лошадкой" для доставок грузов и астронавтов на борт МКС.

Пилотируемая версия Dragon — не единственный американский аппарат, который хотят использовать для этих целей. Корабль от SpaceX будет работать в паре с CST-100 Starliner от корпорации Boeing.

Последний, впрочем, пока далек от уровня готовности Crew Dragon. Напомним, первый беспилотный запуск CST-100, который провели 20 декабря 2019-го, оказался лишь частично успешным: из-за технических проблем стыковку аппарата с МКС пришлось отменить, после чего Starliner вернулся на Землю.

В апреле стало известно, что перед первым пилотируемым стартом Boeing решила провести еще один беспилотный — за свой счет.