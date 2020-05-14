Каждый сможет почувствовать себя пилотом: SpaceX запустил симулятор стыковки с МКС

Компания Илона Маска SpaceX планирует 27 мая отправить в космос корабль Crew Dragon.
В честь этого события инженеры анонсировали симулятор, который позволит каждому попробовать себя в роли пилота.
Симулятор работает в любом браузере. Он представляет из себя интерфейс ручного управления корабля во время стыковки с МКС (Международная космическая станция). Кстати, именно его будут видеть реальные пилоты.
Simulator of Crew Dragon docking with @space_station → https://t.co/vVqJfnbuNC pic.twitter.com/ZH3bkT0DhM
— SpaceX (@SpaceX) May 12, 2020
Игрокам надо выравнивать космическое судно с помощью кнопок по осям X, Y и Z. По первым впечатлениям, процесс не сложный, но при этом довольно долгий.