"Я присоединяюсь к рабочим на конвейере": Маск открывает завод Tesla в Калифорнии вопреки карантину

Новости Бизнеса:Илон Маск открыл свой автозавод Tesla в Калифорнии вопреки карантину.

Генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

"Производство возобновится в понедельник, я присоединяюсь к рабочим на конвейере. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - говорится в твите.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Он отметил, что ранее уволенные сотрудники Tesla вернулись к своему обычному статусу занятости.

При принятии такого решения миллиардер руководствовался обнародованном в четверг указом губернатора Калифорнии, который позволяет производителям возобновить работу.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

В приказе властей о закрытии предприятий округа говорится, что за нарушение карантина предусмотрено наказание в виде штрафа, тюремного заключения или того и другого.

Сейчас штаты и города в США экспериментируют с различными способами безопасного восстановления экономики после закрытия предприятий в связи с эпидемией коронавируса.