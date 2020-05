"Я присоединяюсь к рабочим на конвейере": Маск открывает завод Tesla в Калифорнии вопреки карантину

Генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.

Об этом Маск написал в своем Twitter.

"Производство возобновится в понедельник, я присоединяюсь к рабочим на конвейере. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - говорится в твите.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020