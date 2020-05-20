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Испражняются веселящим газом: ученые рассказали, как "у человека едет кукушка" от нахождения в компании пингвинов

Испражняются веселящим газом: ученые рассказали, как "у человека едет кукушка" от нахождения в компании пингвинов
03:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Наука это весело. Исследователи "сошли с ума" в окружении пингвинов, потому что те испражнялись веселящим газом.

В новом исследовании ученые из Университета Копенгагена продемонстрировали, что пингвины в Антарктиде выделяют огромное количество закиси азота через кал, который выделяется в разы больше, когда кал становится гауно. При чем его настолько много, что исследователи сошли с ума из-за того, что были окружены пингвинами и их гуано. Об этом сообщает Science of The Total Environment и сам университет.

Ученые изучали пингвинов в 1600 километров к востоку от пролива Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, где находится атлантический остров Южной Георгии. Здесь королевские пингвины живут в огромных колониях. Они только и делают, что грызут рыбу и кальмаров, кормят своих птенцов и производят гуано. Гуано — это разложившиеся естественным образом остатки помёта морских птиц. Оно содержит значительную долю соединений азота (около 9% аммиака) и фосфора (около 13% P₂O₅).

Согласно исследованию, проведенному исследователями из Копенгагенского университета и их коллегами, через их гуано выделяется огромное количество закиси азота, более известного как веселящий газ. Пингвинье гуано производит значительно более высокий уровень закиси азота вокруг своих колоний. Максимальные выбросы примерно в 100 раз выше, чем в обычных местах обитания морских птиц или летучих мышей. При этом закись азота в 300 раз больше загрязняет окружающую среду, чем CO₂.

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"После того, как ты носишься в гуано в течение нескольких часов, у человека едет кукушка. Человек начинает чувствовать себя нездоровым, он много смеется, может видеть галлюцинации, а затем сильно болит голова. Тем более там огромная доза, которая является сочетанием закиси азота с сероводородом и другими газами", - говорит профессор Бо Элберлинг, кафедра геологических наук и управления природными ресурсами Копенгагенского университета.

Любимая еда пингвинов — рыба и криль, которые содержат большое количество азота, поглощенного фитопланктоном в океане. Как только пингвины поели, азот выбрасывается из их фекалий в землю. Почвенные бактерии затем превращают вещество в закись азота и парниковый газ.

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Знание того, как помет пингвинов влияет на Землю и атмосферу, очень важно в борьбе с вредными для климата парниковыми газами. Хотя выбросы закиси азота в этом случае недостаточны для воздействия на общий энергетический бюджет Земли, выводы исследователей способствуют новым знаниям о том, как колонии пингвинов влияют на окружающую их среду.

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Все по теме:

Птицы, Пингвины, Биология, Веселящий газ.
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