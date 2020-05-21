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Во всем виновата конкуренция: суперкомпьютер выяснил причину вымирания неандертальцев

Во всем виновата конкуренция: суперкомпьютер выяснил причину вымирания неандертальцев
20:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Неандертальцы попросту не выдержали конкуренции в борьбе за ресурсы с быстро развивающимися представителями человека разумного.

Ученые из Центра физики климата при Университете фундаментальных наук в Южной Корее выдвинули свою гипотезу вымирания неандертальцев. По мнению исследователей, исчезновение этой ветви человеческого рода не было вызвано ни резкими переменами климата, ни скрещиванием с Homo sapiens, а конкуренцией с предками современных людей. Статья об этом опубликована в издании Quaternary Science Review.

Неандертальцы населяли Евразию на протяжении 300 тысячелетий. В промежутке между 43 и 38 тысячами лет тому назад они исчезли с лица Земли, оставив после себя лишь отдельные следы в геномах современных людей. Определение того, какой именно фактор стал решающим в вымирании неандертальцев, на протяжении многих лет остается большой проблемой для антропологов.

Исследователи из Университета фундаментальных наук создали математическую модель, которая описывает миграции неандертальцев, их возможную реакцию на меняющийся климат, а также взаимодействия и скрещивания с Homo sapiens. Модель, загруженная в суперкомпьютер IBS Aleph, учитывает движения ледниковых масс, изменения температуры, растительности и количества осадков; при этом обе популяции (неандертальцев и человека разумного) конкурируют за одни пищевые ресурсы.

Популяционная плотность неандертальцев и Homo sapiens в Европе 43 тысячи лет назад (верхний ряд) и 38 тысяч лет назад (нижний ряд)

Сравнивая полученные результаты с существующими палеоантропологическими, генетическими и археологическими данными, ученые показали, что такое достаточно быстрое вымирание могло случиться лишь в том случае, если Homo sapiens "имели значительные преимущества перед неандертальцами в плане использования существующих пищевых ресурсов". Модель не позволяет точно определить эти преимущества, но, скорее всего, превосходство человека разумного заключалось в большей устойчивости к патогенам, более совершенных методах охоты или высокой плодовитости.

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"Неандертальцы жили в Евразии 300 тысяч лет и приспособились к резким климатическим изменениям, которые были даже более резкими, чем те, что произошли во время исчезновения неандертальцев. Неслучайно они вымерли как раз в то время, когда Homo sapiens начал распространяться по Европе, - подытоживает ведущий автор исследования Аксель Тиммерманн. - Моделирование <…> ясно показывает, что это событие было первым крупным вымиранием, причиной которого стал наш собственный вид".

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Суперкомпьютер, Вымирание, Неандертальцы, Симуляция.
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