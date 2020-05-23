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В Мехико обнаружены древние захоронения людей и мамонтов (Фото)

В Мехико обнаружены древние захоронения людей и мамонтов (Фото)
12:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Обнаруженная керамика указывает на возраст поселения, которое находилось на этом месте в VIII-X веках нашей эры.

Ученые мексиканского Национального института антропологии и истории сообщили об обнаружении на месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Мехико останков 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода.

"Обнаружение и восстановление скелетов приблизительно 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского времени на месте строительства международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса позволит продвинуться в понимании эволюции бассейна Мексики", - говорится в сообщении на сайте института.

По мнению археологов, найденные экземпляры мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi, который населял Северную Америку в период плейстоцена, завершившийся 12 тысяч лет назад. 

 

В нескольких километрах от обнаруженных останков в ноябре была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14,5 тысяч лет, однако в данном случае речь идет о естественной гибели животных, вероятно, утонувших в болотистой местности.

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Человеческие захоронения, также обнаруженные археологами, принадлежали фермерам, которые были захоронены недалеко от поселения вместе с горшками, мисками и глиняными статуэтками. 

Ученые заверяют, что расположение раскопок не повлечет перепланировки или отмены строительства аэропорта, а также что находки были сделаны именно благодаря ведущимся работам.

В планах историков и минобороны, которое выступает строителем, включить часть археологических находок в состав музея-заповедника на территории аэропортового комплекса.

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Исследования, Ученые, Захоронения людей и мамонтов.
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