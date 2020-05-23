В Мехико обнаружены древние захоронения людей и мамонтов (Фото)

Ученые мексиканского Национального института антропологии и истории сообщили об обнаружении на месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Мехико останков 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода.
"Обнаружение и восстановление скелетов приблизительно 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского времени на месте строительства международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса позволит продвинуться в понимании эволюции бассейна Мексики", - говорится в сообщении на сайте института.
По мнению археологов, найденные экземпляры мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi, который населял Северную Америку в период плейстоцена, завершившийся 12 тысяч лет назад.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Hallazgos en la obra del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, correspondientes a alrededor de 60 mamuts y 15 enterramientos humanos, dan a los expertos una oportunidad sin precedentes para indagar en más de 30 mil años de historia. Hasta el momento, el INAH ha abierto 23 frentes de exploración en los terrenos donde se construye la instalación aeroportuaria, como parte de un proyecto de salvamento arqueológico y paleontológico, el cual se lleva a cabo con el respaldo logístico y financiero de la Sedena, y se desarrolla en apego a la legislación en la materia.
В нескольких километрах от обнаруженных останков в ноябре была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14,5 тысяч лет, однако в данном случае речь идет о естественной гибели животных, вероятно, утонувших в болотистой местности.
Человеческие захоронения, также обнаруженные археологами, принадлежали фермерам, которые были захоронены недалеко от поселения вместе с горшками, мисками и глиняными статуэтками.
Ученые заверяют, что расположение раскопок не повлечет перепланировки или отмены строительства аэропорта, а также что находки были сделаны именно благодаря ведущимся работам.
В планах историков и минобороны, которое выступает строителем, включить часть археологических находок в состав музея-заповедника на территории аэропортового комплекса.