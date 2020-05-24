Полезный паразит: осы редкого вида будут использоваться в борьбе с вредителями

Новости науки:Случайно обнаруженный вид паразитической осы может предоставить производителям бесхимический способ борьбы с вредителями.

Исследователи сделали открытие, когда осы загадочно появились в колониях бобовых жуков, которые они изучали, чтобы проверить предпочтения в их поедании рапса. Об этом сообщает журнал Entomologia Experimentalis et Applicata.

Осы появились даже при том, что жуки были заключены в горшечные растения масличного рапса в микроперфорированных мешках. Дальнейшие исследования показали, что колонии из примерно 3 000 жуков, собранных в трех местах вокруг Норфолка, были заражены паразитической осой, которая откладывает яйца в тело жука.

Генетическое секвенирование и запросы Музея естественной истории в Великобритании и Шведского музея естественной истории определили осу как малоизвестный вид, называемый Microctonus brassicae, о котором впервые было сообщено в 2008 году без каких-либо дополнительных сведений до сих пор.

Исследование, проведенное исследователями в Центре Джона Иннеса, является первым опубликованным на английском языке описанием этого паразитоида у взрослых бобовых жуков. Эксперименты показали, что в контролируемых условиях присутствие ос в достаточном количестве приводит к разрушению колоний жуков-вредителей.

Жуки становятся стерильными и умирают после того, как личинки осы выходят из организма после прохождения через пищеварительную систему. Короткое время генерации — 43,5 дня от откладывания яйца до взрослой особи — означает, что можно было бы быстро вырастить несколько поколений в контролируемых условиях.

Исследование повышает вероятность использования Microctonus Brassicae и других видов генетически сходных паразитических ос в качестве биоконтроля для защиты рапса масличных культур и ряда коммерчески важных культур, склонных к нападению бобовых жуков.

Жук представляет собой серьезную угрозу масличному рапсу, особенно озимому, по всей Великобритании и Европе. Это приводит к характерным повреждениям, известным как «вырубка» листьев, часто приводящим к неурожаю или плохому укоренению.

Жук стал заметным вредителем в Великобритании, особенно в Восточной Англии, и в соседних округах после европейского запрета на использование неоникотиноидов для обработки семян в цветущих культурах.

Запрет на эти и другие системные пестициды последовал за исследованиями, связывающими их использование с уменьшением количества опылителей. Дальнейшее законодательство в 2019 году повысило запрет на включение других пестицидов широкого спектра действия.

С удалением обработки семян для рапса масличных культур число бобовых жуков и ущерб, который они наносят, увеличились. Цифры за 2014 год оценивают ущерб в 23 млн фунтов стерлингов с приблизительной потерей 3,5% площади посевов озимого масличного рапса.

Предполагаемый урожай урожая в 2020/21 году составляет 1,26 млн тонн, годовой спад снизился на 489 000 тонн, что ставит под сомнение будущее ценного урожая рапса в Великобритании.

Использование полезных насекомых для биоконтроля было исследовано в прошлом с пятью видами паразитоидных ос, которые были нацелены на бобового жука. Но они продемонстрировали ограниченную эффективность и были признаны экономически ненужными, пока применялись запрещенные пестициды.

В неволе в этом исследовании М. brassicae уровень паразитизма был выше 44%. Исследования показывают, что оса может иметь положительный эффект в полевых условиях.

Компания Rothamsted Research провела дальнейшие исследования для изучения уровня присутствия ос и паразитизма в Великобритании. Такие методы ведения сельского хозяйства, как продвижение полей на полях, берега жуков и охраняемая территория, могут обеспечить среду обитания для поддержки полезных паразитоидов.