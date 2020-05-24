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В центре Млечного пути найдена мерцающая черная дыра: снимки от ALMA

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В центре Млечного пути найдена мерцающая черная дыра: снимки от ALMA
13:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Снимок объекта Стрелец А* обработали ученые из Университета Кейо,

Черная дыра Стрелец A* расположена в центре Млечного пути на расстоянии 26 тыс. световых лет и окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком диаметром около 1,8 пк. Астрономы предполагают, что ее масса составляет 4,3 млн массы Солнца, а радиус — не более 45 а. е.

В отличие от многих сверхмассивных черных дыр, Стрелец A* находится в своеобразной спячке и не поглощает материю. Благодаря этому она не выбрасывает энергию и раскаленную материю — джеты, поэтому практически не видна для обычных телескопов. Это позволило существовать нескольким десяткам звезд и крупных облаков газа, которые сформировались в непосредственной близости около Стрельца A*.

С помощью ALMA мы получили высококачественные данные изменения интенсивности радиоволн Sgr A* за 10 дней, которые происходили в течение 70 минут в день. Затем мы обнаружили две тенденции: квазипериодические изменения с типичной шкалой времени в 30 минут, а также часовые медленные вариации излучения - Юхей Ивата, ведущий автор исследования

Всего в 1 тыс. световых лет от Земли: найдена ближайшая к нашей планете черная дыра

Сама черная дыра не производит никакого излучения: его источником является газообразный диск вокруг Стрельца А*. Газ вокруг черной дыры не направляется прямо в гравитационную скважину, но вращается вокруг черной дыры, образуя аккреционный диск. Колебания его яркости — своего рода мерцание — и обнаружили астрономы.

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Космос, Наука, Млечный путь, Звезда, Черная дыра, Alma.
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