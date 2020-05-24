Это состоится: SpaceX и NASA впервые отправят астронавтов к МКС

Новости науки:Впервые за почти десятилетие NASA и SpaceX собираются запустить американских астронавтов в космос с территории США.

SpaceX впервые за девять лет отправит космонавтов NASA в космос из территории США. Об этом сообщает Science alert.

Чиновники космического агентства уже встретились с представителями компании Маска для окончательной проверки космической капсулы накануне своей первой миссии 27 мая.

Наконец, NASA дало "зеленый свет" на полет, который состоится из исторической стартовой площадки комплекса LС-39A во Флориде.

Астронавты прибудут на Международную космическую станцию на следующий день после вылета. Оба космонавта находились в жестком карантине - "в самом длинном в истории космической программы". Мужчин дважды тестировали на COVID-19 и, вероятно, осмотрят еще раз перед стартом.

Если миссия SpaceX будет успешной, Штатам больше не придется покупать места на российских ракетах "Союз" для отправки астронавтов на МКС.