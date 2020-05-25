С невиданной ранее точностью: дроны будут следить за опасными вулканами

Новости науки:Наблюдения с беспилотников позволят геологам создать трехмерные модели с сантиметровым разрешением и точно предсказывать начало извержения.

Наблюдения активных вулканов с близкого расстояния всегда были большой проблемой из-за возможных обрушений грунта, взрывов и их труднодоступности.

В новой работе исследователи предложили решение этой проблемы. Они создали систему оценки динамики опасных вулканов с помощью оптических и тепловизионных камер, установленных на борту беспилотников.

Наблюдения с дронов позволяют определить скорость потока, характер движения и температуру поверхности вулкана. Эти параметры важны для прогнозирования опасности взрывоопасных вулканов.

В ходе тестирования метода исследователи провели несколько полетов над вулканом Санта-Мария в Гватемале. Собранные в ходе испытаний данные позволили ученым впервые увидеть два разных типа движения купола: медленное расширение и рост, и быстрое выдавливание вязкой лавы.

"Мы оснастили беспилотник разными камерами. Затем через определенные промежутки времени мы летали над кратером, измеряя движения потока лавы и купола, используя стереофотосъемку с невиданной ранее точностью" - Эдгар Цорн, ведущий автор исследования.