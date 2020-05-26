Выяснилось, кто в природе выиграет от глобального потепления

Новости науки:Дело в том, что повышение температуры в океанах поможет морским растениям поглотить больше азота, благодаря которому они растут и распространяются.

Глобальное потепление на планете будет пагубно не для всех. Ученые из Португалии обнаружили, что морские растения от этого будут только выигрывать.

Ученые наблюдали за морскими растениями в трех европейских локациях. Главным объектом исследований стал взморник морской, который распространен во многих океанах. Наблюдения привели к выводу о том, что повышение температуры, как раз будет способствовать большему поглощению азота.

Помимо этого, было обнаружено, что морские растения будут лучше поглощать органический азот, поскольку обычно они предпочитают азот неорганический, как правило — это аммоний.

Но все же, как уточняют в исследовании, от этого не только выиграют морские растения. Их распространение увеличит биоразнообразие в океанах, что может повлиять и на большее поглощение углекислого газа, который как раз вносит драматический вклад в глобальное потепление.