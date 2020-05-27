В Мексике обнаружено кладбище мамонтов (Видео)

Новости науки:Кости мамонтов, а также человеческие останки были обнаружены в Мексике во время подготовительных работ для строительства аэропорта.

Около города Мехико, где планируют построить аэропорт, археологи мексиканского Национального института антропологии и истории обнаружили останки 60 мамонтов. Об этом сообщает АР.

"Археологи нашли кости около 60 мамонтов на территории аэропорта, который строится к северу от Мехико, вблизи расположенных человеком "ловушек", где в прошлом году уже были найдены останки более десяти мамонтов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, археологи ведут раскопки в трех районах с октября прошлого года, именно тогда начались работы по превращению старой военной аеробази в гражданский аэропорт. Где-то через полгода были найдены кости 60 огромных вымерших травоядных животных.

Проект аэропорта планируется завершить в 2022 году, после чего раскопки прекратятся.

Раскопки проводят на берегу древнего озера Ксалтокан, которое уже исчезло. Ученые считают, что у мелководного озера росло большое количество травы и камыша, что привлекало мамонтов, которые могли съесть 150 кг травы за день.

Новые останки древних животных нашли за 10 километров от мамонтовых ям, выявленных в прошлом году. Как считается, две ямы глубиной 2 метра выкопали люди 15 тысяч лет назад, чтобы поймать мамонтов. Сначала археологи нашли в ямах останки 14 мамонтов.

Ученые пока не нашли подтверждения того, что 60 мамонтов убили именно люди.

По словам археолога Санчеса Нави, последние недавно найденные мамонты, вероятно, застряли в грязи древнего озера и умерли или их съели другие животные.

Древние люди могли загонять мамонтов в болота, которые использовали как природные ловушки. Остатки еще будут исследовать на предмет этого. "Раньше мы думали, что мамонты появляются (в рационе первобытного человека - ред.) случайно. Но, возможно, они были частью ежедневного рациона человека", - сказал Нава.

Он считает, что большое количество остатков животных позволит ученым также исследовать, как питались и размножались мамонты.