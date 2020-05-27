Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)

Новости науки:Американская компания SpaceX сегодня должна вывести на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту.

Сегодня, 27 мая, состоится первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

У этого события будет сразу несколько важных аспектов.

Во-первых, это будет первый пилотируемый полет компании Илона Маска. Во-вторых, это будет испытание "боем" для космического корабля Crew Dragon, который подопечные Илона Маска несколько лет готовили для NASA. В-третьих, это будет первый за последние почти 10 лет запуск людей в космос с территории США.

Ракета Falcon 9 должна будет стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon будут пилотировать двое астронавтов NASA – Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые дважды летали на кораблях Space Shuttle.

Пуск должен состояться в 23:33 по Киевскому времени.

В NASA этот день называют большим днем для всей страны, ведь американцы возвращают себе возможность самостоятельно отправлять людей на орбиту. При этом – делают это силами частной компании.