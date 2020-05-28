Коралловые рифы могут потерять половину кораллов из-за циклонов

Новое исследование австралийских ученых показало, что циклоны повреждают коралловые рифы даже на расстоянии 1000 км. Эти природные структуры могут потерять до 50% кораллов.
Крупные циклоны могут нанести вред коралловым рифам даже на расстоянии до 1000 км от них. К такому выводу пришли ученые из Австралийского института морских наук (AIMS) — они предупреждают о том, что сильные циклонные ветры создают экстремальные условия на море, которое вредят коралловым рифам в Австралии и во всем мире.
Их моделирование показало, что циклон, ураган или тайфун максимально вредят кораллам в 100 км от них. Но это происходит и на расстояниях до 1000 км.
Для проверки своей теории исследователи изучили Скотт Риф — группу атолловых рифов к северо-западу от Австралии. Они смогли восстановить тот вред, который им нанес циклон у побережья в 2012 году.
Несмотря на то, что область циклона, вызывающая самые сильные ветры, подошла к рифу не ближе чем на 500 км, открытое море повредило его волнами высотой от четырех до двадцати метров в течение трех с половиной дней.
Исследователи обнаружили, что на наиболее обнаженных участках Скотт Риф потерял 50% своих массивных кораллов и практически все хрупкие ветвистые кораллы Acropora. Аналогичный ущерб обнаружили на другом рифе, расположенном еще в 300 км от него.