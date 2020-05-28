Коралловые рифы могут потерять половину кораллов из-за циклонов

Новости науки:Циклоны повреждают коралловые рифы даже на расстоянии 1000 километров.

Новое исследование австралийских ученых показало, что циклоны повреждают коралловые рифы даже на расстоянии 1000 км. Эти природные структуры могут потерять до 50% кораллов.

Крупные циклоны могут нанести вред коралловым рифам даже на расстоянии до 1000 км от них. К такому выводу пришли ученые из Австралийского института морских наук (AIMS) — они предупреждают о том, что сильные циклонные ветры создают экстремальные условия на море, которое вредят коралловым рифам в Австралии и во всем мире.

Их моделирование показало, что циклон, ураган или тайфун максимально вредят кораллам в 100 км от них. Но это происходит и на расстояниях до 1000 км.

Для проверки своей теории исследователи изучили Скотт Риф — группу атолловых рифов к северо-западу от Австралии. Они смогли восстановить тот вред, который им нанес циклон у побережья в 2012 году.

Несмотря на то, что область циклона, вызывающая самые сильные ветры, подошла к рифу не ближе чем на 500 км, открытое море повредило его волнами высотой от четырех до двадцати метров в течение трех с половиной дней.

Исследователи обнаружили, что на наиболее обнаженных участках Скотт Риф потерял 50% своих массивных кораллов и практически все хрупкие ветвистые кораллы Acropora. Аналогичный ущерб обнаружили на другом рифе, расположенном еще в 300 км от него.