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Ключевые вещи: письмо и деньги помогли в развитии ранним цивилизациям

Ключевые вещи: письмо и деньги помогли в развитии ранним цивилизациям
03:31 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Цивилизации без письменности и денег не могли развиваться и умирали.

Способность хранить и обрабатывать информацию была столь же необходима для роста ранних человеческих обществ, как и сегодня. А значит, не всегда военные технологии или обилие ресурсов играли ключевую роль в развитии древних цивилизации.

К такому выводу пришли археологи из Университета штата Вашингтон. Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Communications.

"Существует фундаментальная связь между тем, как общества обрабатывают информацию, и тем, насколько большими они могут стать, — рассказал Тим Колер, археолог из Университета штата Вашингтон. — Ранние инновации в обработке информации, такие как письмо или чеканка монет, кажутся столь же важными для социально-политического развития наших предков, как интернет для нас сегодня".

Для своего исследования Колер и его коллеги из Института Санта-Фе изучили влияние информационных технологий на развитии человеческого общества: от неолита до последнего тысячелетия. Они проанализировали коллекцию исторических и археологических артефактов и документов из базы данных Seshat. Она охватывает более 400 обществ, шесть континентов и почти 10 тыс. лет истории человечества.

Банк данных позволил исследователям количественно проанализировать такие вещи, как размер цивилизаций, когда они разрабатывали письменность, системы чеканки монет и другие инновации в обработке информации, и как эти достижения повлияли на рост общего состояния.

Их результаты показывают, что социально-политическое развитие исторически проходило три этапа. Первоначально рост населения был доминирующей силой в сложности общества.

Затем, когда цивилизация достигала определенных размеров, ей необходимо было разработать более сложные способы работы с информацией и экономическими транзакциями с помощью таких изобретений, как письмо и деньги. Как только эти нововведения создавались, общество могло снова расти в размерах и масштабах.

"Наши результаты показывают, что древние цивилизации столкнулись с информационным узким местом, когда они достигали определенного размера, точки, которую мы называем порогом масштаба, — сказал Колер. — Без таких инноваций, как письменность или денежная система, дальнейшее расширение было крайне редким явлением. Однако, как только эти достижения в обработке и хранении информации достигались, появлялись большие империи истории".

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Одним из наиболее интригующих результатов исследования Колера и его коллег является возможное объяснение технологического разрыва, существовавшего между обществами Старого и Нового Света. Очень немногие цивилизации в древней Америке когда-либо пересекали порог масштаба. Следовательно, было меньше необходимости развивать письменность и другие формы обработки информации в Америке, что стимулировало дальнейшее технологическое развитие в Европе и Азии.

"Одной из основных причин, по которой подавляющее большинство цивилизаций коренных американцев никогда не достигало и порогового значения масштаба, было отсутствие лошадей, волов и других крупных животных, способных нести людей или значительные грузы, — добавляет Колер. — Такие животные помогли создать излишки в сельском хозяйстве, способствовали торговле и в целом способствовали расширению империи в Европе и Азии".

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История, Археология, Деньги, Письменность.
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