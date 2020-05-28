Динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

Новости науки:Некоторые данные указывают на каннибализм у тираннозавров, однако первые массовые свидетельства такого поведения обнаружились недавно.

Среди людей сегодня каннибализм - вещь практически немыслимая, - да и почти во всех традиционных культурах поедание своих сородичей строго табуировано. Даже в древности люди прибегали к нему лишь в исключительных обстоятельствах. Однако у животных оно встречается достаточно часто: факты каннибализма отмечены и у насекомых, и у приматов, включая шимпанзе.

Скорее всего, не чурались его и вымершие динозавры, хотя доказать это по прошествии такого времени достаточно сложно. Некоторые данные указывают на каннибализм у тираннозавров, однако первые массовые свидетельства такого поведения обнаружились недавно. Об этом команда ученых во главе со Стефани Драмхеллер (Stephanie Drumheller) из Университета штата Теннесси сообщает в статье, опубликованной в журнале Plos One.

Авторы изучили 2368 окаменелых останков аллозавров, найденных в старом карьере Майгатт-Мур (Mygatt-Moore) в Колорадо. Эти крупные двуногие плотоядные, жившие около 150 миллионов лет назад, выступали "сверххищниками" позднего юрского периода, занимая верхнее положение в пищевой цепочке и вряд ли служили целью для каких-либо других охотников того времени.

Некоторые отметины зубов, рассмотренные учеными

Однако на сей раз ученые обнаружили на их костях многочисленные следы зубов. По их словам, отметины сохранились на 684 образцах - примерно на 30 процентах от их общего количества, - что для динозавров крайне нехарактерно. Столь часто грызть кости сородичей склонны скорее хищные млекопитающие, пытающиеся добраться до питательного костного мозга, или же крокодилы, рвущие добычу вместе с костями.

Прежде отметины зубов в местах массового обнаружения останков динозавров не встречались в таком количестве. Ученые предполагают, что сама местность близ нынешнего карьера в Колорадо в поздней Юре могла "склонять" аллозавров к каннибализму. К нападениям на собратьев и поеданию их тел мог привести, например, дефицит обычной добычи этих хищников. Насколько известно, местные экосистемы тогда часто страдали от пожаров и засух, заставляя их жителей использовать буквально любой доступный ресурс пищи.

Анализ отпечатков зубов подтвердил, что они были оставлены не в ходе обычных драк и стычек: следы чаще встречались на сравнительно мягких и питательных частях костей, указывая на целенаправленное поедание туши. И хотя находки из Майгатт-Мура пока остаются уникальными, на деле каннибализм мог быть распространен среди динозавров достаточно широко.

Авторы работы отмечают, что тысячи использованных образцов были получены довольно необычным для палеонтологии способом. Их собирали на месте все подряд, тогда как обычно стесненные в ресурсах ученые концентрируются лишь на наиболее интересных, сохранных или необычных окаменелостях. Возможно, из-за этого свидетельства каннибализма среди древних ящеров практически не попадались.