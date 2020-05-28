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ESPRESSO подтвердил ближайшую экзопланету, очень похожую на Землю

ESPRESSO подтвердил ближайшую экзопланету, очень похожую на Землю
21:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету у ближайшей к Солнцу звезды - красного карлика Проксима Центавры.

Международная команда ученых заявляет о том, что возле Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, есть землеподобная планета. Проксима B, как назвали объект, имеет массу в 1,17 больше земной, находится в потенциально обитаемой зоне и делает полный оборот вокруг своей звезды за 11,2 земных суток. Статья об открытии выложена на портал ArXiV.org в виде препринта.

Предположение о существовании Проксимы B впервые выдвинули четыре года назад. Тогда спектрограф HARPS, на котором работала эта же команда ученых, обнаружил слабые флуктуации скорости движения звезды, которые могли быть объяснены присутствием достаточно крупного космического объекта неподалеку.

Подтвердить наличие планеты возле Проксимы Центавра помог более совершенный спектрограф ESPRESSO, работающий в составе комплекса Very Large Telescope ("Очень большой телескоп" - система из восьми телескопов, установленных на горе Серро-Параналь в Чили). ESPRESSO измерил радиальную скорость звезды, находящейся в 4,2 световых годах от Солнца, с точностью до 30 см/сек. Это втрое более точное измерение, чем те, что позволял провести HARPS. Также новый спектрограф позволил точнее определить массу планеты.

Рассвет на Проксиме B в представлении художника

По словам астрономов, расстояние между Проксима B и ее светилом примерно в 20 раз меньше, чем между Солнцем и Землей. Однако новооткрытая планета получает от своей звезды сопоставимое количество энергии. Это означает, что на Проксиме B теоретически может быть жидкая вода, а значит, существуют условия для возникновения белковой жизни.

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Однако называть эту планету потенциальным кандидатом для поисков внеземной жизни еще очень рано. Дело в том, что Проксима Центавра - красный карлик, который активно бомбардирует свою планету рентгеновскими лучами. Поэтому жизнь на Проксиме B может существовать и развиваться лишь при наличии достаточно плотной атмосферы.

Кстати, точность измерений, проведенных при помощи ESPRESSO, может помочь сделать еще одно открытие. Ученые обнаружили дополнительный искажающий сигнал, объяснить который пока не смогли. Теоретически его могла бы давать еще одна планета - массой примерно ⅓ земной.

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Земля, Экзопланета, Планета, Проксима Центавра, Эспрессо.
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