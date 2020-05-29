Подстроились: змеи адаптировали свое зрение в воде, чтобы выжить

Новости науки:Исследование ученых из Великобритании показало, что змеи начали адаптировать свое зрение к воде 15 млн лет назад.

Согласно новому исследованию, морские змеи впервые попали в морскую среду 15 млн лет назад и с тех пор адаптировались, чтобы выживать в постоянно меняющихся условиях освещения. Исследование, проведенное под руководством ученых из Плимутского университета в Великобритании, впервые выявило данные о том, как зрение змей менялось для того, чтобы видеть под водой.

Ученые отмечают, что зрение морских змей генетически менялось на протяжении миллионов лет, позволяя им адаптироваться к новым условиям. В первую очередь, это нужно было для того, чтобы видеть добычу даже глубоко под поверхностью моря. В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, также предполагается, что морские змеи физиологически схожи не с другими змеями или морскими млекопитающими, а с приматами.

"В мире природы виды должны адаптироваться по мере изменения окружающей их среды. Но наблюдать такие быстрые изменения в зрении морских змей — поистине удивительно. Скорость диверсификации видов морских змей по сравнению с их наземными сородичами, возможно, является демонстрацией того, в какой чрезвычайно сложной среде обитания они живут, и того, что им необходимо продолжать адаптироваться, чтобы выжить", — отметили ученые.

Во время исследования ученые проанализировали различные виды наземных и морских змей из Азии и Австралии. Они исследовали эволюцию спектральной чувствительности у элапидов, анализируя их гены опсина (которые вырабатывают зрительные пигменты, отвечающие за чувствительность к ультрафиолетовому и видимому свету) и фоторецепторы сетчатки глаз.