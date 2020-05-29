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Следы ритуального использования конопли нашли на поверхности алтаря времен Иудейского царства

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Следы ритуального использования конопли нашли на поверхности алтаря времен Иудейского царства
16:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Следы сжигания марихуаны нашли на алтаре в древнем храме.

Употребление марихуаны для достижения наркотического эффекта началось еще тысячи лет назад. Древнейшим надежным свидетельством этому служат обнаруженные на Памире деревянные курильницы возрастом около 2500 лет, в которых идентифицированы следы сжигания конопли. Теперь израильские археологи сообщили о ее ритуальном использовании в древней Иудее.

Еще в 1960-х раскопки древнего города Арад в 45 километрах к западу от Мертвого моря обнаружили здесь два города, построенный один на другом: ханаанское укрепленное поселение бронзового века и сменившее его поселение иудейское века железного. В нем было найдено и святилище с парой каменных алтарей, где проводились ритуальные жертвоприношения и воскурения.

Сохранившиеся тут артефакты позволили датировать активное использование храма периодом с 760 по 715 год до нашей эры - временем, когда древнее Израильское царство распалось и на этой территории возникло царство Иудея со столицей в Иерусалиме. Недавно Эран Ари (Eran Arie) и его коллеги провели точный анализ остатков химических веществ, сохранившихся на известняковых алтарях святилища. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Института археологии Тель-Авивского университета.

Стены верхнего города Арада времен Иудейского царства

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На большем из алтарей сохранились следы сжигания ладана, смешанного с жиром. А на меньшем обнаружились следы сжигания конопли в смеси с сушеным навозом - по-видимому, это позволяло снижать температуру горения. По данным ученых, растения содержали достаточно высокие количества тетрагидроканнабинола - основного "психоактивного" вещества марихуаны, - так что вдыхание их дыма вполне могло вызывать наркотический эффект и экстатические переживания во время проведения религиозных ритуалов.

Часть святилища из Арада была восстановлена и выставлена в музее в Иерусалиме

Историкам известно, что в железном веке практика использования ладана, мирра и других ароматических смесей уже достигла Ближнего Востока. Однако обнаружение конопли стало большим сюрпризом. Авторы находки считают, что в то время растения выращивались далеко за пределами региона. Предполагается, что именно Центральная Азия выступила центром, откуда вдоль Шелкового пути распространилась практика курения марихуаны.

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Исследование, Израиль, История, Марихуана, Археология, Конопля.
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