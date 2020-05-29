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Астрономы нашли объяснение спиральной формы Млечного пути

Астрономы нашли объяснение спиральной формы Млечного пути
19:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Большинство кольцевых галактик в нашей вселенной образуются в результате внутренних процессов.

Одиннадцать миллиардов лет назад галактика, которая выглядела как глаз, сверкающий сквозь пространство. Теперь, используя данные обсерватории WM Keck на Гавайях и космического телескопа Хаббла, астрономы сделали снимок его немигающего взгляда.

Галактика, R5519 состоит из плоского кольца звезд с отверстием в середине, пробитым другой галактикой. Подобные образования называются "кольцеобразными" и нечасто образуются в современной вселенной.

Галактики же в ранней вселенной были очень активными, буквально взбивая горячий газ и превращая его в звезды. R5519 не является исключением: "Она делает звезды со скоростью в 50 раз превышающей скорость звездообразования Млечного Пути", - говорится в заявлении астронома Тидиана Юаня из австралийского Технологического университета Суинберна.

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Исследователи утверждают, что большинство кольцевых галактик в нашей вселенной образуются в результате внутренних процессов. И только одна из тысячи образуется в результате столкновения. Тем не менее, согласно новой статье, которая была опубликована в журнале Nature Astronomy, форма галактики R5519 действительно является результатом столкновения с другой галактикой.

Ученые уверены, что для образования кольца галактика должна сначала представлять собой широкий плоский диск из звезд и газа. Один такой диск, который образовался около 9 миллиардов лет назад, превратился в спиральную галактику Млечный путь, у которой есть похожая сестра по соседству - галактика Андромеда.

Но диск R5519 должен был существовать за 2 миллиарда лет до столкновения с другой галактикой. То есть он образовался всего через 3 миллиарда лет после Большого Взрыва.

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"Это открытие свидетельствует о том, что образование дисков в спиральных галактиках происходило в течение более длительного периода времени, чем считалось ранее", - говорится в заявлении астронома и соавтора статьи Австралийского национального университета Кеннета Фримена. То есть Млечный путь был очень похож на галактику R5519 - диск звезд и газа, а для образования рукавов у него было гораздо больше времени, и без плотного центра рукава так и не образуются.

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Форма, Космос, Галактика, Млечный путь, WM Keck.
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