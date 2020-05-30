Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая

Самый распространенный в океане организм содержит уникальный вирус

Самый распространенный в океане организм содержит уникальный вирус
10:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые пришли к такому выводу, изучив морские бактерии SAR11.

SAR11 представляют собой крошечные дрейфующие организмы, похожие на желейные бобы. Однако таким "крохам" удалось хорошо эволюционировать, практически вытеснив другие бактерии. Это удалось сделать благодаря тому, что Pelagibacter, еще одно название этих организмов, содержат уникальный вирус. Океанографы из Вашингтонского университета выяснили, что этот вирус проводит большую часть своего времени в состоянии покоя в ДНК хозяина, но иногда извергается, чтобы заразить другие клетки, перенося часть генетического материала своего хозяина.

"У многих бактерий есть вирусы, которые существуют в их геномах. Но сегодня удалось найти их в самых распространенных организмах океана, — рассказал соавтор исследований Роберт Моррис, профессор по океанографии. — Мы подозреваем, что это, вероятно, распространено или более распространено, чем мы думали раньше".

Стратегия выживания этого вируса, состоящая из двух частей, отличается от аналогичных стратегий других организмов. Вирус скрывается в ДНК хозяина и копируется по мере деления клеток, но по причинам, которые до сих пор плохо изучены, он также размножается и высвобождается из других клеток.

Новое исследование показывает, что целых 3% клеток SAR11 могут иметь вирус, размножающийся и расщепляющий, или лизирующий клетку, что составляет гораздо более высокий процент, чем для большинства вирусов, населяющих геном хозяина. Это производит большое количество свободных вирусов и может быть ключом к его выживанию.

"В океане в 10 раз больше вирусов, чем бактерий, — добавляет Моррис. — Понимание того, как поддерживаются эти большие числа, очень важно. Как выживает вирус? Если он убивает своего хозяина, то как он находит другого хозяина до того, как деградирует".

Для колонизации Марса человеку придется изменить свою ДНК

Исследование может помочь в проведении базовых исследований, которые могут помочь прояснить взаимодействие между хозяином и вирусом в других условиях.

Исследователи обнаружили, что вирус усложняет задачу секвенирования генома. Затем они обнаружили, что вирус был не только в этом одном штамме. Авторы исследования считают, что бактериальные гены, которые заражаются вирусами, могут помочь другим SAR11 сохранить свое конкурентное преимущество в условиях недостаточного питания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, ДНК, Океан, Вирус, Бактерия, Огранизм, SAR11.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
В Украине стартует новый проект - &quot;Холостячка&quot;
В Украине стартует новый проект - "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь