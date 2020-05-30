Под Новой Зеландией "спрятался" пузырь с лавой

Новости науки:Открытие совершили ученые из Университета Виктории.

Обычно вулканизм объясняется подъемом магмы в центральных частях океанов, погружением литосферных плит в мантию или движением мантийных плюмов к поверхности.

В результате вулканизма, согласно исследованию ученых, возник и Северный остров, один из двух главных островов в Новой Зеландии. Извержение, которое сформировало остров, произошло примерно 120 млн лет назад, когда гигантский поток горячей лавовой скалы оторвался от границы ядра и мантии, примерно на 3 тыс. км ниже поверхности Земли, и быстро поднялся на поверхность в виде суперплюма.

"В геологическом прошлом произошли очень крупные извержения вулканов, наибольшее из которых было зафиксировано в юго-западной части Тихого океана. Оно произошло в меловом периоде во времена динозавров — в результате него образовалось подводное вулканическое плато размером с континент. Впоследствии движение тектонических плит нарушило целостность этого плато, и один фрагмент — сегодня формирующий плато Хикуранги — ушел на юг, а теперь лежит в основе Северного острова" - Тим Стерн, ведущий автор исследования.

Плато сформировалось благодаря подъему из недр земли суперплюма — гигантского пузыря с лавой, который застыл при понижении температуры ближе к поверхности Земли.