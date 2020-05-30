Испанские археологи обнаружили останки мужчины, который в XVI веке пытался свергнуть британское господство над Ирландией (Фото)

Новости науки:В случае подтверждения личности, у местных властей появится возможность репатриировать останки мужчины на родину.

Испанские археологи во время раскопок вблизи города Вальядолид нашли останки нескольких человек, одним из них мог быть Хью Роу О’Донел - известная фигура ирландской истории, организатор восстания против британского господства над Ирландией в конце XVI века.

Министерство культуры Ирландии уже связалось с испанскими властями, чтобы в случае подтверждения находки найти возможность репатриировать останки О’Донела на родину.

Накануне мэр Вальядолида Оскар Пуэнте обнародовал фото с места раскопок. По его словам, там нашли останки людей и два гроба. Ранее там также нашли несколько скелетов, но ни один из них не оказался О’Донелом.

Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте обнародовал фото с места раскопок

Поиском Хью Роу О’Донела начали заниматься в прошлом году, когда в пригород Вальядолида приехал офицер ирландской армии в отставке.

Тело О’Донела будет легко определить по крайней мере одной приметой - отсутствием больших пальцев на ногах. Он их потерял из-за обморожения во время бегства из Дублинского замка зимой, где его заключили британцы.

Хью Роу О’Донел известен как организатор восстания против британского господства над Ирландией. Оно началось в 1593-м и продолжалось в течение девяти лет - не без поддержки Испании. После окончательного поражения под Кинсейлом в 1602-м О’Донел бежал в Испанию, но тогдашний король Филипп II был уже не заинтересован в поддержке ирландских повстанцев. За несколько недель до своего 30-летия О’Донел умер близ Вальядолида - тогдашней столицы Испании.