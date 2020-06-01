Важный шаг для биологии: создан новый микроскоп

Новости науки:Новый микроскоп позволяет видеть рыб и саламандр насквозь.

Анализ отдельных клеток в контексте целых органов или тканей становится все более важным для развития биологии. До сих пор стандартным подходом было разрезать большие ткани на тонкие слои, изучать каждый из них, а затем объединить информацию в трехмерную модель.

Это трудоемкий процесс, который часто дает неполные результаты. Например, клетки, которые составляют нашу нервную систему, обладают длинными ответвлениями, которые могут распространятся через весь организм. Реконструкция таких проекций из маленьких кусочков чрезвычайно сложна.

Для того, чтобы решить эту проблему, исследователи создали систему «просвечивания» животных, которые состоят из мягких и достаточно прозрачных тканей, с помощью микроскопа. Метод DEEP-Clear включает в себя удаление определенных пигментов, что позволяет ученым буквально видеть животных насквозь.

Исследователи выяснили, что комбинация различных химических методов обработки имеет синергетический эффект — это позволило провести быструю депигментацию и очистку тканей.

По словам авторов работы, новая система позволяет глубоко изучить органы и нервную систему животных, от кальмаров и червей до рыб и саламандр. При этом органы и ткани можно изучать целиком, не разрезая.