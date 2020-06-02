Как готовили в 1 веке: археологи нашли хлеб, которому свыше 2000 лет

Новости науки:Археологи на севере Франции обнаружили кусок обугленного 2000-летнего пресного хлеба.

Небольшой аналог лаваша всего 10 см в диаметре. Вероятно, хлеб упал в огонь, потому что он был так сильно обожжен, что его пришлось выбросить.

Хлеб был найден в небольшой мусорной яме с ячменем и двумя разными сортами пшеницы, возможно, именно из этих сортов злаков его и сделали. Поскольку хлеб был полностью обуглен, он практически не изменился в течение 2000 лет, пока его не обнаружили археологи.

Радиоуглеродный анализ датирует его примерно 1-м веком, между 40 г. до н.э. и 80 г. н.э. Датировка совпадает с датировкой фрагментов керамики, найденных в слое.

Исследователи из Национального научного центра Франции (CNRS) во Франции и Австрийской академии наук сотрудничают в изучении хлеба и того, как он был приготовлен.

Пока хлеб подвергается тщательному анализу, INRAP продолжает раскопки на месте. Они обнаружили свидетельства древнего жилья и вольеров, а также скелеты четырех лошадей в канаве.