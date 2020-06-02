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Найден источник большей части лития во Вселенной

Найден источник большей части лития во Вселенной
14:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Литий формируется в результате звездных взрывов.

Во время формирование Вселенной, которое произошло в результате Большого взрыва, в пространство было выброшено большое количество водорода и гелия, а также небольшое количество лития. Все остальные химические элементы, сформировались в звездах — в том числе, и большинство лития во Вселенной.

Классические новые звезды — это класс звезд, состоящий из белого карлика (звездного остатка с массой Солнца, но размером с Землю) и более крупной звезды, которая вращается на близкой орбите вокруг белого карлика.

Газ падает с большой звезды на белого карлика, и когда на белом карлике скапливается достаточное его количество, происходит взрыв — или нова. В нашей галактике происходит около 50 таких взрывов в год, а самые яркие из них фиксируются наземными телескопами.

Для того, чтобы обнаружить источник формирования лития, исследователи создали компьютерную модель образования металла в результате взрыва классической новой. Модель показала, как именно большая звезда в паре выбрасывает газ и каким является его химический состав. Кроме того, исследователи использовали данные о химическом составе выбросов, собранных наземными телескопами.

Они по факту братья: астероиды Рюгу и Бенна - результат крушения одного объекта

"Учитывая важность лития, например, для использования в термостойком стекле и керамике, литиевых батареях и литий-ионных аккумуляторах, важно знать, откуда этот элемент поступает. Это важно и для лучшего понимания источника элемента, из которого состоят планеты и наша Солнечная система" - Самнер Старрфилд, ведущий автор исследования.

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Наука, Звезды, Вселенная, Литий, Новые звезды.
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