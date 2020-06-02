Они по факту братья: астероиды Рюгу и Бенна - результат крушения одного объекта

Новости науки:Изучив поверхности астероидов Бенну и Рюгу, астрономы предположили, что оба они могли образоваться в результате гибели одного "материнского" астероида.

Оба объекта уже изучили исследовательские аппараты OSIRIS-REx и Hayabusa2. На основании анализа собранных ими данных исследователи создали компьютерную модель, чтобы изучить происхождение астероидов.

Бенну и Рюгу имеют ярко выраженный экваториальный гребень — до сих пор ученые считали, что эта форма образуется в результате воздействия тепловых сил, называемого эффектом YORP. Он представляет собой увеличение скорости вращения астероида, в результате чего материал с полюсов мигрирует к экватору.

Однако эффект YORP, согласно моделированию, не объясняет форму Бенну и Рюгу — их экваториальные области являются куда более древними. Это натолкнуло ученых на мысль,что астероиды образовались в результате размалывания крупного объекта — большого родительского астероида.

Бенну находится сейчас на расстоянии около 120 млн км от нашей планеты. Масса объекта составляет 60–78 млн т — его падение Землю было бы эквивалентно взрыву бомбы мощностью 1 150 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Рюгу был открыт в 1999 году и относится к астероидам C-класса околоземного типа. Он вращается на расстоянии от 144 млн до 212 млн км от Солнца (перигелий и афелий соответственно). В процессе движения вокруг Солнца он пересекает орбиты Земли и Марса.