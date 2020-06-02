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Астрофизики нашли доказательства того, что когда-то Вселенная вращалась

Астрофизики нашли доказательства того, что когда-то Вселенная вращалась
18:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Со слов Лиор Шамир, молодая Вселенная была менее хаотичной, чем сейчас, и что согласованность со временем уменьшается. Кроме того, можно предположить, что Вселенная вращается не вокруг одной оси, а вокруг четырех в сложном выравнивании.

Сопоставление более чем 200 тысяч спиральных галактик обнаружило неожиданные странности в направлениях их вращения. Они могут указывать на то, что и ранняя Вселенная могла вращаться. Об этом Лиор Шамир (Lior Shamir) из Канзасского университета сообщил на 236-й встрече Американского общества астрофизики (AAS), которая проходит в эти дни онлайн. Коротко о работе рассказывает пресс-служба университета.

В самом деле, обычно считают, что на больших масштабах наша Вселенная однородна и изотропна: нет никаких различий в физических законах и процессах, протекающих в разных ее регионах и направлениях. Расширяется она также одновременно и одинаково во все стороны. Лишь некоторые редкие и необъяснимые странности в наблюдательных данных заставляют задуматься над тем, нету ли у Вселенной определенной структурированности и неравномерности. На это указывают и новые результаты Лиора Шамира.

Астроном использовал данные обзоров SDSS и Pan-STARRS, которые в автоматическом режиме получили изображения миллионов галактик по всему небесному своду, а также снимки космического телескопа Hubble. Отобрав спиральные, Шамир с помощью нейросети распознал направления их вращения. В результате обнаружилось, что количество спиральных галактик, вращающихся по часовой стрелке и против нее (с точки зрения наблюдателя на Земле), различается примерно на два процента.

Асимметрии в распределении направлений вращения спиральных галактик образуют "космологический квадруполь". Цвет на изображении соответствует величине стандартного отклонения: чем она выше - тем выраженнее различия

Найден источник большей части лития во Вселенной

Разница невелика, однако вряд ли может быть случайной, причем она становится тем больше, чем дальше они расположены. Возможно, это указывает на то, что ранняя Вселенная была менее хаотична, чем современная. Кроме того, эта асимметрия вращения спиральных галактик различна в разных направлениях. По словам Лиора Шамира, такая картина может говорить о наличии во Вселенной определенных гармоник - квадруполя; иначе говоря, о существовании в ней четырех "полюсов" и осей вращения.

Такие гармоники прослеживаются и в реликтовом микроволновом фоне Вселенной. Однако они не позволяют проследить за движениями полюсов квадруполя во времени, тогда как по вращению спиральных галактик можно выяснить их даже в далеком прошлом. "Если Вселенная имеет ось, то это не простая и единственная ось, как у волчка, – говорит Шамир. - Это сложное наложение нескольких осей, причем постоянно смещающихся".

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Исследование, Вселенная, Галактика, Астрофизика.
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