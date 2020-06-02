Сохранение дистанции между людьми и ношение защитных масок существенно снижает риск заражения Covid-19

Новости науки:Ученые выяснили эффективность масок и социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса.

Ученые аналитической группы SURGE опубликовали масштабный обзор, в котором собраны данные 172 исследований по распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщает Naked Science, в исследованиях, среди прочего, рассмотрено, как соблюдение физической дистанции, тканевые маски и защита для глаз снижают интенсивность распространения вирусов.

"Наша работа стала первой, в которой обобщена вся информация о Covid-19, SARS и MERS и представлены наилучшие из имеющихся на сегодня фактических данных об оптимальном использовании простых мер для сглаживания кривой заболеваемости, - отмечает один из авторов статьи Хольгер Шюнеманн. - Правительства и организации общественного здравоохранения могут использовать наши результаты, чтобы дать четкие рекомендации о защитных мерах для снижения риска заражения".

Так, исследование показывает, что сохранение дистанции более чем в один метр связано с существенно более низким риском заражения (2,6% против 12,8% при расстоянии менее одного метра от зараженного человека). Однако и дальнейшее увеличение дистанции имеет смысл: моделирование показало, что для каждого дополнительного метра на расстоянии до трех метров от заболевшего риск передачи инфекции снижается вдвое.

Исследования по трем вирусам (SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2), посвященные защите глаз, показывают, что протективные очки и щитки также связаны с более низким риском заражения: 5,5% против 16% при отсутствии защиты. Аналогичная картина наблюдается для масок: риск передачи вируса от человека к человеку составляет лишь 3,1% при ношении маски у потенциального реципиента и 17,4% - если лицо не закрыто.

Авторы обзора признают, что многие из изученных ими работ основаны на данных низкой достоверности или дают лишь приблизительную картину происходящего при контакте двух людей. Так, нет ни одной работы, которая определяла бы количественно, насколько соблюдение дистанции свыше двух метров снижает риск заразиться. Однако методы моделирования и объем обработанных данных дают возможность сделать значимые выводы.