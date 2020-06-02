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Биологам удалось запечатлеть самого глубоководного "осьминога Дамбо" (Фото)

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Биологам удалось запечатлеть самого глубоководного "осьминога Дамбо" (Фото)
22:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Почти на самом дне Зондского желоба (также известен как Яванская впадина), глубочайшего желоба в восточной части Индийского океана, морские биологи запечатлели осьминога рода гримпотевтис - или "осьминога Дамбо".

Обычно гримпотевтисы (благодаря своим плавникам, располагающимся около глаз, сверху они могут напоминать зонтики) обитают на глубине от 100 до пяти тысяч метров, однако этого 35-сантиметрового осьминога засекли на глубине 6957 метров. Еще одного гримпотевтиса обнаружили на отметке в 5760 метров (длина его туловища достигала 43 сантиметров).

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Marine Biology, ранее максимальной глубиной, на которой удавалось сфотографировать осьминога, были 5145 метров (сделано это было 50 лет назад около Барбадоса). Новые изображения получили в рамках экспедиции "Пять глубин" (2018-2019 годы), при помощи трех лендеров - спускаемых, а точнее, сбрасываемых с борта исследовательского корабля аппаратов, представляющих собой рамы с закрепленными на них приборами для слежения на больших глубинах, камерами высокой четкости, а также приманкой в виде скумбрий и ловушками.

Поскольку обоих осьминогов заметили в одной и той же области, трудно понять, живут ли они так глубоко или это было "результатом случайного столкновения с аномально глубокой популяцией", пишут ученые.

Глубоководный осьминог и другие обитатели Зондкого желоба

По словам одного из авторов работы, доктора Алана Джеймисона из Университета Ньюкасла, значимость наблюдений за обитателями Индийского океана в том, что теперь ученые знают, что осьминоги могут найти потенциально подходящую для себя среду обитания даже на дне. 

Второй обнаруженный гримпотевтис

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"Они должны каким-то образом менять строение клеток своего организма. Если вы представите, что клетка похожа на воздушный шар, то она просто лопнет под таким давлением. Таким образом, нужна какая-то умная биохимия, позволяющая ей сохранить форму", - говорит Джеймисон.

Почти год назад у побережья Великобритании заметили редкую гигантскую медузу, а еще ранее биологи обнаружили животное с непостоянными анальными отверстиями.

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Фауна, Осьминог, Осьминог Дамбо, Зондский желоб.
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