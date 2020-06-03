Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова рост заболеваний коронавирусом
В Украине снова рост заболеваний коронавирусом
Еще одна европейская страна объявила о завершении эпидемии COVID-19
Еще одна европейская страна объявила о завершении эпидемии COVID-19
Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
Начались переговоры о бое Кроуфорд - Пакьяо
Еленин день: приметы и обряды на 3 июня
Еленин день: приметы и обряды на 3 июня

Эволюция сделала свое дело: крылья насекомых прежде были ножками

Эволюция сделала свое дело: крылья насекомых прежде были ножками
10:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Новости науки:Генетический анализ поденок показал, что гены, ответственные за рост жабр у личинок, участвуют в росте крыльев у взрослых насекомых, в ходе эволюции образовались из конечностей.

Крылатые поденки редко попадаются на глаза современным городским жителям. Большая часть их существования проходит в стадии личинки, которая несколько лет ведет сугубо водный образ жизни и показывается нам на глаза, лишь превратившись во взрослую имаго, которая живет только две-три недели. Но за это время поденки спариваются в ходе грандиозных брачных полетов, когда их густые рои начинают бросаться в глаза как в переносном, так и в буквальном смысле.

Типичные представители отряда — широко распространенные двукрылые поденки клоены (Cloeon dipterum), самцы которых выделяются дополнительной парой "тюрбановидных" глаз на затылке. Предполагается, что они облегчают распознавание самок в рое спаривающихся насекомых. Однако личинки поденок обоих полов выглядят одинаково и напоминают скорее миниатюрных креветок, нежели свою же взрослую изящную форму. Наряду с родственными стрекозами поденки считаются одними из первых насекомых, освоивших полет.

Чтобы лучше разобраться в том, как происходит превращение личинок Cloeon dipterum в крылатых имаго, Изабель Альмуди (Isabel Almudi) из Андалузского центра биологии развития и ее коллеги выращивали насекомых в лаборатории. Ученые не только секвенировали их геном, но и проследили за активностью различных генов в тканях поденок, проходящих через различные стадии развития. О неожиданных результатах этой работы они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Так, обнаружилось, что зрение самцов намного сложнее, чем у самок: в их глазах производятся два дополнительных пигмента-опсина, чувствительных к дальней синей и ультрафиолетовой частям спектра. Но главный сюрприз преподнесли ткани жабр, несколько пар которых вырастают на брюшке личинки. Во-первых, как оказалось, в них экспрессируются гены, у других животных связанные с восприятием запаха и вкуса, — так что жабры, по-видимому, могут служить клоенам еще органом обоняния.

Важный шаг для биологии: создан новый микроскоп

Во-вторых, некоторые гены, вовлеченные в развитие жабр у личинок, у взрослых поденок участвуют в росте крыльев. До сих пор происхождение крыльев насекомых остается невыясненным. Существуют гипотезы, связывающие их как с тканями стенки тела, так и с ножками. Однако известно, что жабры эволюционно развились из конечностей, так что новые данные, связавшие крылья с жабрами, говорят в пользу второй версии. Похоже, крылья насекомых прежде были ножками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Гены, Насекомые, Эволюция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
03 Встречи лидеров "нормандской четверки": Ермак обсудил с советником Меркель разблокирование проведения
04 "Новая почта" начала работать с AliExpress
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
Защита ПЦУ в Крыму: комитет Рады соберется на заседание
Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня
Лето наступает: прогноз погоды на 3 июня
Карпаты засыпает снегом
Карпаты засыпает снегом
&quot;Я все спланировал&quot;: Джош Бун хочет сделать из &quot;Новых мутантов&quot; трилогию
"Я все спланировал": Джош Бун хочет сделать из "Новых мутантов" трилогию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь