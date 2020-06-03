Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Бой Уайт - Поветкин отменен
Бой Уайт - Поветкин отменен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

Клетки человеческих почек смогли сделать светонепроницаемыми (Фото)

Смотрите фото (4)
Клетки человеческих почек смогли сделать светонепроницаемыми (Фото)
16:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:С помощью моллюсков ученые смогли справиться с прозрачностью клеток и изучить некоторые внеклеточные структуры.

Биологи из Калифорнийского университета в Ирвайне смогли сделать клетки почек человека светонепроницаемыми. В этом им помог обитатель морских глубин - опалесцирующий кальмар. Благодаря наличию особых белков это существо способно менять прозрачность своего тела и тем самым спасаться от хищников.

"В течение тысячелетий люди были очарованы прозрачностью и невидимостью, которые стали источником вдохновения для философских размышлений, научно-фантастических книг и многочисленных академических исследований, - говорит Атроули Чаттерджи, ведущий автор статьи, опубликованной в Nature Communications. - Наш проект <…> направлен на разработку и конструирование клеточных систем и тканей с контролируемыми свойствами для передачи, отражения и поглощения света".

Объектом интереса Чаттерджи и его коллег стали женские особи опалесцирующих кальмаров Doryteuthis opalescens. При появлении хищника поблизости моллюски способны быстро менять цвет своих полосок на мантии с прозрачного на почти полностью белый, чем они отпугивают врага.

Опалесцирующий кальмар Doryteuthis opalescens

Как это происходит с биохимической точки зрения, ученые пока не знают. Известно лишь, что за смену цвета отвечает слой лейкофорных клеток, расположенный под поверхностью кожи кальмара. В клетках этого слоя содержатся особые органеллы - лейкосомы, заполненные белками-рефлектинами. В ответ на изменение концентрации солей или воздействие биохимических медиаторов рефлектины меняют свою структуру, отражая больше света, что делает клетку непрозрачной.

Гранулы рефлектина в клетках

Ученые встроили ген рефлектина в клетки человеческих почек. Уже через сутки после внедрения генетического вектора в отдельных клетках наблюдались скопления рефлектина, собиравшегося в гранулы. Кстати, это является уникальным свойством отражающих белков: так, когда ученые заставляли те же клетки производить красный флуоресцентный белок, он равномерно распределялся по всему объему.

Демонстрация оптических свойств модифицированных клеток

Наблюдая за культурой клеток при помощи фазово-контрастного микроскопа, исследователи заметили, что клетки, в которых синтезировался рефлектин, были более контрастными на фоне субстрата, то есть стали по-другому отражать свет. Затем ученые попробовали изменить прозрачность клеток: для этого они увеличили концентрацию соли в культуральной жидкости вдвое. После такого структура светоотражающих белков поменялась - и клетки стали непрозрачными.

Важный шаг для биологии: создан новый микроскоп

Исследование проведено не просто ради интереса. Изменяя прозрачность клеток, можно отслеживать их распределение в культуре и органоидах, а возможно - и в живых организмах. Также склонность рефлектинов мигрировать и собираться возле клеточной мембраны позволяет исследовать такие структуры, как экзосомы (внеклеточные пузырьки, выделяемые мембраной в межклеточное пространство).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Исследование, Организм, Моллюски, Клетки, Почки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
03 "Новая почта" начала работать с AliExpress
04 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
Беспорядки: Папа Римский обеспокоен ситуацией в США
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму &quot;Судить по совести&quot;
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь