В Мексике обнаружили самое древнее сооружение майя (Фото, Видео)

Новости науки:В штате Табаско нашли огромное майяское сооружение Агуада-Феникс.

В юго-восточном мексиканском штате Табаско обнаружили самое большое для доиспанских времен сооружение цивилизации майя и, по словам ученых, в то же время самое древнее. Как сообщается в исследовании, представленном в журнале Nature, памятник под названием Агуада-Феникс (Aguada Fénix) - огромная возвышающаяся площадка прямоугольной формы, которая имеет длину 1413 метров, ширину 399 метров и высоту от 10 до 15 метров.

Судя по данным радиоуглеродного анализа, Агуада-Феникс построили примерно в 1000-800 годах до нашей эры: для сравнения, одна из самых крупных построек в Мезоамерике - пирамида Солнца в Теотиуакане - датируется 200 годом нашей эры (площадь основания - 225 на 225 метров), пирамиду Луны возвели между 200 и 500 годами нашей эры, а церемониальный центр в городе Сейбаль начали строить примерно в 800 году до нашей эры. До сих пор считалось, что небольшие деревни майя начали появляться между 1000 и 350 годами до нашей эры.

Внешний вид Агуада-Феникс предполагает, что ранние сообщества майяской культуры были эгалитарными и не имели влиятельного правящего класса, считают ученые из Аризонского университета в Тусоне. Для создания трехмерной карты местности, на которой расположен Агуада-Феникс, группа исследователей проводила аэрофотосъемку, используя лидар - технологию получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем. Таким методом они "просканировали" земли в штате Табаско - и нашли 21 прямоугольное плато, на которых майя, предположительно, проводили свои ритуалы и обряды.

3D-изображение Aguada Fenix в штате Табаско, Мексика

Но площадка Агуада-Феникс была крупнейшей из обнаруженных. Проведя раскопки, исследователи выяснили, что сооружение окружено "платформами" поменьше, дамбами и водохранилищами, кроме того, к нему вели девять дорог. Что особенно удивительно, Агуада-Феникс можно было заметить только с воздуха: если смотреть на нее, находясь на земле, будет казаться, что просто поднимаешься на холм.

"При помощи лидара низкого разрешения, предоставленного нам правительством Мексики, мы и заметили эту огромную платформу. Затем мы взяли лидар высокого разрешения - и подтвердили наличие этого большого здания. В этой местности живут люди, это не джунгли, однако участок Агуада-Феникс не был обнаружен, потому что он плоский и огромный и без лидара выглядит как природный ландшафт", - рассказал Такеши Иномата из Аризонского университета.

Слева - фото плато Агуада-Феникс с самолета, справа - 3D-изображение, сделанное при помощи лидара

Авторы исследования предполагают, что строительство Агуада-Феникс было сложной задачей, в котором участвовали тысячи людей. Тем не менее нет никаких доказательств того, что их принуждали к постройке. Ученые предполагают, что платформу возвели полукочевники, жившие в этой местности и работавшие вместе. "Кажется, сама конструкция - это коммунальное открытое пространство", - отмечают специалисты.

В пользу того, что Агуада-Феникс не строили для представителей правящего класса, говорит и отсутствие каких-либо каменных статуй, посвященных им. Тот факт, что майя строили монументальные здания раньше, чем мы считали до этого, еще в те времена, когда социальное неравенство было не так значительно, заставляет археологов переосмыслить многие предыдущие исследования.