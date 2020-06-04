SpaceX готовит к запуску новую партию спутников Starlink (Видео)

Новости науки:SpaceX отправляет Falcon 9 и новую партию интернет-спутников Starlink в космос.

Компания Илона Маска SpaceX запланировала запуск ракеты Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников системы Starlink.

Об этом сообщает SpaceX

Запуск с стартового комплекса на мысе Канаверал запланирован на 3 июня в 9:25 p.m. EDT (4 июня в 4:25 по киевскому времени). По прогнозу компании есть 60% что погода не помешает запуска.

Резервная дата старта 4 июня в 9:03 p.m. EDT (4:03 по киевскому времени).

Ракета-носитель Falcon 9, которая на этот раз выведет на орбиту Земли 60 интернет-спутников системы Starlink, до этого использовалась в миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссии Iridium-8 в января 2019 года и двух запусках Starlink в мае 2019 и в январе 2020 года.

За 12 минут после запуска Falcon 9 должен приземлиться на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане. Через 45 минут после старта, суда SpaceX в Атлантическом океане поймают две половины обтекателя ракеты Falcon 9.

На орбите Земли интернет-спутники Starlink будут использовать свои бортовые ионные двигатели, чтобы переместиться на рабочую высоту в 550 км над планетой.

Сейчас на орбите Земли уже находятся 420 интернет-спутников Starlink. Полномасштабная сеть интернет-спутников должна обеспечить глобальное интернет-покрытие на всей планете.

Что было раньше: В мае запуск восьми миссии Starlink откладывали дважды. Через тропическую бурю и подготовку старта миссии Crew Demo-2.