Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кучма: Маск победил Россию
Кучма: Маск победил Россию
Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
Платные камеры в СИЗО: Малюська озвучил расценки
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)
Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)

Кучма: Маск победил Россию

Кучма: Маск победил Россию
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кучма прокомментировал запуск американского корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Украинская власть для достижения успеха должна действовать по примеру американской компании SpaceX Илона Маска, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олефир.

"Маск сделал то, на что не способны большинство государств мира. Скажу больше: Маск - один-единственный Маск - победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно. Так должна делать и наша власть, если хочет добиться успеха в любом месте - в том числе, и в сфере космоса", - цитирует Олефир слова Кучмы на своей странице в Фейсбуке.

По словам второго президента, "эта сфера будет все более важной, она становится фокусом всех инновационных разработок, лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира".

Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция

"Украина имеет все шансы и возможности для этого. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец - богатая историческая традиция. Но с таким отношением к области время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только нуждается в помощи из-за рубежа, но и сама может потребоваться остальном мире. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров", - отметил Кучма.

Он убежден, что этот статус (быть среди мировых лидеров – ред.) возможно вернуть.

"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)

"Возможно ли сегодня вернуть этот статус? Надеюсь, что да. И точно знаю: если мы не сохраним космическую отрасль, это не будет означать только изменить славном прошлом. Это означает и потерять пропуск в будущее", - добавил Кучма.

Как сообщалось, новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно вышел на орбиту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леонид Кучма, SpaceX, Илон Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Очередные "разборки": "Бровары 2" в центре Киева (Видео)
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 "Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь