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Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция

Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
17:31 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости науки:Запущенный вчера корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС.

Вчера в США двое астронавтов на борту коммерческого пилотируемого космического корабля компании SpaceX под названием Crew Dragon успешно взлетели в космос.

На данный момент космический корабль Crew Dragon уже стыковался с МКС.

По данным пресс-службы SpaceX, открытие люка между МКС и Crew Dragon запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Кроме этого, за несколько часов до этого астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли провели для зрителей. небольшую видеоэкскурсию по интерьеру корабля.

В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA

Пилоты показали зрителям интерьер своего судна. Корабль оказался достаточно просторным - под креслами для экипажа находится отделение с иллюминаторами, где могут быть размещены дополнительные грузы или пассажиры. Астронавты показали свои рабочие места, вид из иллюминатора, а также свой талисман - игрушечного динозавра. Последний используется и как индикатор невесомости.

Напомним, на борту Crew Dragon находятся: пилот, 49-летний Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли. Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis - последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле. После этого проект Space Shuttle закрыли.

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МКС, Трансляция, SpaceX, Crew Dragon, SpaceX Demo-2, Боб Бенкен, Даг Хёрли.
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