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"Одомашниваются": городские лисы Лондона пошли по пути ранних собак без влияния человека

"Одомашниваются": городские лисы Лондона пошли по пути ранних собак без влияния человека
04:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Городские лисицы из Лондона стали похожи на домашних собак. Человек тут ни при чем.

Лондонские лисицы одомашнились без участия генетиков. Исследователи изучили строение тела современных городских лисиц и пришли к выводу, что изменения образа жизни и анатомии этих животных похожи на те, что проходили собаки на разных этапах приручения. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Зоологи из Университета Глазго решили изучить, насколько городская жизнь и соседство с человеком повлияли на популяцию лисиц. Их численность сейчас в районе Лондона составляет порядка 10 тыс. особей. Ученые сравнили анатомические особенности 75 лисиц из Лондона, а также 36 особей из сельской местности. Скелеты и черепа животных были собраны в 1971–1973 годах.

Морда городских лисиц стала короче и более широкой, а сагиттальный гребень на вершине черепа расширился. При этом размеры скуловой области существенно уменьшились. По мнению авторов, эти особенности определяют адаптацию лисиц к другому типу питания — они в основном занимаются поиском пищи на помойках и свалках. А короткая широкая морда свидетельствует об улучшившемся обонянии и увеличении силы укуса. Но так как скуловая область уменьшилась, жевательные мышцы у лисиц ослабли.

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Изменения коснулись и мозга лисиц — его размер у городских особей уменьшился, что противоречит данным о других млекопитающих, живущих в городе. Кроме того, стал слабее половой диморфизм. Различия между полами у лисиц в городских условиях сгладились. Черепа самцов стали больше походить на черепа самок.

По словам ученых, пример лондонских лисиц показывает, что процесс одомашнивания может идти очень быстро даже без вмешательства ученых.

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Лондон, Собаки, Лисы, Одомашнивание.
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