SpaceX повторно использует капсулу Crew Dragon для доставки новых астронавтов на МКС

НАСА разрешила SpaceX повторно использовать капсулу Crew Dragon для доставки людей на МКС. Кроме того, повторно будет использована и первая ступень ракеты Falcon 9. Об этом пишет журналист Майкл Бэйлор со ссылкой на измененный контракт, подписанный между компанией и космическим агентством.
Crew Dragon — это пилотируемый космический корабль, разработанный компанией SpaceX для перевозки астронавтов на МКС по контракту с NASA. 30 мая компания успешно протестировала капсулу корабля отправкой двух американских астронавтов на МКС.
Это был первый случай в истории, когда американских астронавтов на МКС доставил корабль, разработанный частной компанией.
Согласно новому контракту между SpaceX и НАСА, разрешение на повторное использование пассажирской капсулы Crew Dragon, а также первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, успешно приземлившейся на платформу в океане, будет действовать уже со второго запуска. Другими словами, следующая команда американских астронавтов, скорее всего, полетит в той же капсуле.