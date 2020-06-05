Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

SpaceX повторно использует капсулу Crew Dragon для доставки новых астронавтов на МКС

SpaceX повторно использует капсулу Crew Dragon для доставки новых астронавтов на МКС
05:19 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости науки:НАСА разрешила SpaceX повторно использовать капсулу Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС.

НАСА разрешила SpaceX повторно использовать капсулу Crew Dragon для доставки людей на МКС. Кроме того, повторно будет использована и первая ступень ракеты Falcon 9. Об этом пишет журналист Майкл Бэйлор со ссылкой на измененный контракт, подписанный между компанией и космическим агентством.

Crew Dragon — это пилотируемый космический корабль, разработанный компанией SpaceX для перевозки астронавтов на МКС по контракту с NASA. 30 мая компания успешно протестировала капсулу корабля отправкой двух американских астронавтов на МКС. 

Это был первый случай в истории, когда американских астронавтов на МКС доставил корабль, разработанный частной компанией.

SpaceX еще раз успешно запустила Falcon 9: 60 спутников Starlink улетели в космос

Согласно новому контракту между SpaceX и НАСА, разрешение на повторное использование пассажирской капсулы Crew Dragon, а также первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, успешно приземлившейся на платформу в океане, будет действовать уже со второго запуска. Другими словами, следующая команда американских астронавтов, скорее всего, полетит в той же капсуле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, SpaceX, Crew Dragon.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
03 Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
04 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев
COVID-19: в Италии за сутки умерло 88 человек
Данилов: РФ - это искусственное образование
Данилов: РФ - это искусственное образование
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке
Рецепт дня: Кабачки в хрустящей сырной панировке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь