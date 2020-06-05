SpaceX повторно использует капсулу Crew Dragon для доставки новых астронавтов на МКС

Новости науки:НАСА разрешила SpaceX повторно использовать капсулу Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС.

НАСА разрешила SpaceX повторно использовать капсулу Crew Dragon для доставки людей на МКС. Кроме того, повторно будет использована и первая ступень ракеты Falcon 9. Об этом пишет журналист Майкл Бэйлор со ссылкой на измененный контракт, подписанный между компанией и космическим агентством.

Crew Dragon — это пилотируемый космический корабль, разработанный компанией SpaceX для перевозки астронавтов на МКС по контракту с NASA. 30 мая компания успешно протестировала капсулу корабля отправкой двух американских астронавтов на МКС.

Это был первый случай в истории, когда американских астронавтов на МКС доставил корабль, разработанный частной компанией.

Согласно новому контракту между SpaceX и НАСА, разрешение на повторное использование пассажирской капсулы Crew Dragon, а также первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, успешно приземлившейся на платформу в океане, будет действовать уже со второго запуска. Другими словами, следующая команда американских астронавтов, скорее всего, полетит в той же капсуле.