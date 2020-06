SpaceX еще раз успешно запустила Falcon 9: 60 спутников Starlink улетели в космос

Компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли восьмую партию интернет-спутников системы Starlink.

Об этом сообщает SpaceX

60 интернет-спутников системы Starlink вывела на орбиту Земли ракета Falcon 9, которую запустили со стартового комплекса на мысе Канаверал в 4:25 по киевскому времени.

На орбите интернет-спутники будут использовать свои бортовые ионные двигатели, чтобы переместиться на рабочую высоту в 550 км над планетой.

Сейчас на орбите Земли уже находятся 420 интернет-спутников Starlink. Полномасштабная сеть интернет-спутников должна обеспечить глобальное интернет-покрытие на всей планете.

Ракета-носитель Falcon 9, которая на этот раз вывела на орбиту Земли 60 интернет-спутников, до этого использовалась в миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссии Iridium-8 в января 2019 года и двух запусках Starlink в мае 2019 и в январе 2020 года.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g

— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020