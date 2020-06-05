Первый шаг к "выращиванию" органов: ученые смогли создать "мини-печень"

Новости науки:Ученые вырастили миниатюрную печень человека и пересадили её крысе.

Для выращивания человеческой печени ученые использовали соскобленные с кожи клетки. На создание крошечной печени потребовалось менее месяца. А единственная проблема при её создании и пересадке была связана с функционированием кровотока вокруг трансплантата, где была пересажена печень.

Согласно отчету ученых, миниатюрные человеческие печени выглядели и вели себя как их более крупные, естественно развитые аналоги, включая способность секретировать мочевину и желчные кислоты. Подобная методика может применяться для лечения людей с различными заболеваниями, поражающими печень.

Используя стволовые клетки iPSC (те, которые получают из клеток кожи), ученые смогли создать то, что они называют мини-печенью. Согласно исследованию, печень оставалась функциональной в течение четырех дней, которые они провели в качестве трансплантатов у крыс.

Исследование стало подтверждением концепции, согласно которой в будущем мы сможем просто вырастить кому-то новую печень, а не ждать пересадки донорского органа.

В настоящее время для пересадки печень поступает от доноров, а это означает, что реципиент должен принимать иммунодепрессанты до конца жизни. Разумеется, это отнюдь не идеальный вариант лечения, и медики давно мечтают о том дне, когда собственный орган пациента можно будет выращивать в лаборатории, а затем пересаживать в его тело. Тем не менее, прежде чем станет возможным выращивать пересаживаемые органы для человека, необходимо провести значительный объем исследований.