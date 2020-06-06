Билл Гейтс о "чипировании" и теориях заговора: Меня беспокоит существование всех этих сумасшедших идей

Новости науки:Билл Гейтс - о чипировании и теории заговора.

Основатель Microsoft и бизнесмен Билл Гейтс в интервью BBC прокомментировал теории заговора, согласно которым он намерен устанавливать людям микрочипы под видом вакцинации от COVID-19.

Конспирологическая теория с участием Билла Гейтса строится на том, что предприниматель якобы вакцинирует жителей бедных стран для того, чтобы сократить число их жителей. Это делается потому, что бедняки — обуза для богатых, считают авторы теории заговора.

Эта теория основана на выступлении Гейтса в 2015 году на конференции TED, где он предупредил о возможном появлении нового вируса, способного вызвать эпидемию. В связи с этим авторы сайта InfoWars посчитали, что предприниматель уже тогда знал о пандемии COVID-19 и предпринял шаги для того, чтобы она действительно началась, — в том числе, с помощью вакцинации.

В 2020 году, с началом эпидемии, эта теория быстро трансформировалась — ее авторы уже заявляли, что COVID-19 — это и есть план Гейтса. Известный автор теорий заговора и главный редактор сайта Алекс Джонс даже заявил, что фонд Гейтса "организовал пандемическое учение в конце 2019 года, которое имитировало глобальную вспышку коронавируса".

В интервью BBC Гейтс заявил, что никогда не занимался технологией создания микрочипов, которых можно имплантировать людям для каких-либо целей.

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно", - сказал Билл Гейтс

Предприниматель также отметил, что подобные теории приводят к возникновению вражды между людьми, и, в конечном итоге, могут навредить как самим сторонникам теории, так и всему населению.

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей", - Билл Гейтс