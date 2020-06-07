SpaceX продолжит испытания корабля для полетов на Марс

Новости науки:Илон Маск показал на фото испытательную площадку.

Компания SpaceX заканчивает ремонт пускового комплекса для прототипа космического корабля Starship. Испытания должны продолжаться 10 июня.

Сообщает NASASpaceflight и Илон Маск.

SpaceX заканчивает ремонт пускового комплекса в Бока Чика (штат Техас, США), который 29 мая пострадал при взрыве прототипа космического корабля Starship SN4. Ожидается, что в ближайшие дни космический корабль SN5 отправится на стартовую площадку. Испытания должны продолжаться 10 июня. Планируется тестовый взлет Starship SN5 на высоту 150 метров, сообщает издание.

Позже Илон Маск опубликовал фото испытательной площадки.

Starship Production Complex

Boca Chica, Texas pic.twitter.com/pd4ka93bv5 — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2020

Напоминаем, компания SpaceX собирается 24 июня запустить на орбиту уже десятую партию из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный американский космический сайт NASASpaceflight.