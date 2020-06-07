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Японцы разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе

Японцы разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе
14:16 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу.

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) приступило к разработке спутника, который будет уничтожать космический мусор в районе Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию местного ТВ.

Согласно плану ученых, спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу. К разработке подключилась компания SKY Perfect JSAT и авторитетный НИИ в области физики RIKEN.

Планируется, что аппарат будет готов к космическим испытаниям не ранее чем через три года.

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По данным ученых, количество мусора в космосе размером более 10 сантиметров составляет около 20 тыс. объектов.

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Спутник, Исследование, Космос, Наука, Новые исследования, Космический спутник.
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