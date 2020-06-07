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OSIRIS-REx сделал фото поверхности астероида Бенну
OSIRIS-REx сделал фото поверхности астероида Бенну

OSIRIS-REx сделал фото поверхности астероида Бенну

OSIRIS-REx сделал фото поверхности астероида Бенну
19:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Это изображение удалось сделать при сближении космического аппарата с поверхностью астероида Бенну, который вращается вокруг Солнца.

Межпланетная станция OSIRIS-REx получила самое детальное изображение области "Скопа" в экваториальной части астероида Бенну, которая считается резервной площадкой для забора пробы грунта с астероида. Это удалось сделать в ходе недавнего близкого пролета аппарата над областью, сообщается на сайте миссии.

Главной целью автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx является получение пробы грунта с околоземного астероида класса В (101955) Бенну и ее доставка к Земле. Дальнейшее изучение грунта в лабораторных условиях позволит узнать больше о составе протосолнечной туманности и отличиях астероидов разных типов. Ожидается, что 20 октября 2020 года станция попытается взять грунт из области "Соловей", которая находится внутри 70-метрового молодого кратера и выделяется крайне низким альбедо. Резервной площадкой была назначена область "Скопа", шириной 16 метров. Она находится внутри 20-метрового кратера к северу от экватора Бенну и может содержать вещество, богатое углеродом.

26 мая 2020 года OSIRIS-REx сошел с однокилометровой орбиты вокруг Бенну, после чего совершил самый близкий пролет над "Скопой", оказавшись в 250 метрах от поверхности астероида. Целью пролета было составление детальной карты площадки, которая поможет ученым оценить размер частиц грунта и составить каталог снимков, необходимых для автономной работы навигационной системы станции в случае, если ученые решат попробовать взять грунт из "Скопы". Кроме того, аппарат изучал во время пролета поверхность астероида при помощи бортовых спектрометров.

Итогом пролета стало мозаичное изображение "Скопы", составленное из 347 отдельных снимков, полученных камерой PolyCam, которое является самым детальным на сегодняшний день. На изображении можно различить частицы грунта размером до пяти миллиметров. Место для забора пробы грунта находится чуть выше темного пятна в центре кратера, в нижней части мозаики. Длинный светлый валун слева от темного пятна, получивший название Неясыть (Strix Saxum), имеет длину 5,2 метра.

Они по факту братья: астероиды Рюгу и Бенна - результат крушения одного объекта

Стоит отметить, что в ходе пролета станция использовала лазерный передатчик высокой мощности HELT, связанный с лидаром, так как другой передатчик пережил сбой в работе в ходе первого пролета над "Скопой", из-за чего снимки поверхности астероида оказались плохого качества. Ожидается, что OSIRIS-REx покинет орбиту вокруг Бенну в середине следующего года и доставит капсулу с грунтом к Земле в конце сентября 2023 года.

OSIRIS-REx - не единственный космический аппарат, который должен доставить грунт с астероида к Земле. В настоящее время к нашей планете летит станция "Хаябуса-2", которая несет на себе капсулу с грунтом, собранным с околоземного астероида Рюгу.

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НАСА, Астероид, OSIRIS-REx, Астероид Бенну.
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