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Готовятся к полету на Луну и Марс: NASA начало строить жилой модуль для окололунной станции

Готовятся к полету на Луну и Марс: NASA начало строить жилой модуль для окололунной станции
02:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: НАСА

Новости науки:НАСА начало строить жилой шлюз для окололунной станции Gateway. Он будет полезен для длительных полетов на Луну и Марс.

НАСА выделило компании Northrop Grumman 187 млн долларов на проектирование жилого модуля для лунного шлюза космического агентства. Он будет служить станцией для астронавтов, которые находятся на орбите Луны. Исполнителю нужно разработать дизайн жилого и логистического блока станции. Его размеры можно сравнить с небольшой квартирой-студией. Экипаж будет жить там после прибытия на окололунную орбиту.

В 2019 году НАСА заключило с Northrop Grumman контракт на строительство герметичной кабины экипажа шлюза, которая называется жилой и логистический форпост (HALO). Компания установит HALO на космический корабль Cygnus, который с 2014 года осуществляет полеты на МКС.

"Это соглашение является еще одной важной вехой в планах по созданию надежных и устойчивых лунных операций, – заявил директор НАСА Джим Брайденстайн. – Gateway является ключевым компонентом долгосрочного плана НАСА по исследованиям на Луне и подготовке к полетам на Марс".

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Artemis – это программа НАСА по исследованию Луны с помощью экипажа. Агентство хочет посадить двух астронавтов вблизи южного полюса спутника Земли в 2024 году и обеспечить "устойчивое человеческое присутствие на небесном теле и вокруг него" к 2028 году. Как отметил Брайденстайн, НАСА уверено, что эта миссия поможет отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.

Шлюз, скорее всего, не будет участвовать в посадке в 2024 году, но НАСА считает, что космическая станция будет очень важна для более долгосрочных лунных планов.

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НАСА, Луна, Космос, Марс.
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