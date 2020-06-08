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Как офисное освещение может сказываться на качестве сна работников - исследование

Как офисное освещение может сказываться на качестве сна работников - исследование
17:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Люди, которые получают больше естественного света в офисах, лучше спят, а их когнитивные способности показывают более положительную динамику.

Исследователи из США выяснили, что продолжительность ночного сна у "белых воротничков" увеличивается, если они получают больше естественного солнечного света на протяжении рабочего дня в офисе. Статья об этом опубликована в научном издании International Journal of Environmental Research and Public Health.

Предыдущие исследования на эту тему уже показывали, что у офисных работников, которые подвергаются минимальному воздействию естественного солнечного света на протяжении дня, качество сна заметно снижается. Кроме того, такие сотрудники хуже выполняют когнитивные тесты. Есть множество работ на тему влияния освещения в течение дня на продолжительность и качество сна у детей: как правило, те из них, кто видел больше солнечного света в течение дня, лучше и дольше спали ночью.

Новое исследование углубляет знания ученых о взаимосвязи между освещением и здоровым сном. Для этого были проведены эксперименты в одном из офисных строений города Дарем в штате Северная Каролина. В одном из двух одинаковых по своей конфигурации помещений установили жалюзи, которые не пропускают в офис большую часть солнечных лучей. В другом же помещении на оконные стекла нанесли электрохромную пленку: она пропускает в комнату больше солнца, при этом устраняя бликование.

Фото и схемы офисов, в которых проводился эксперимент

Две группы офисных работников провели в этих помещениях рабочую неделю, а затем поменялись комнатами и проработали так еще семь дней. Каждый испытуемый носил на запястье актиграф - датчик двигательной активности, который показывал, как долго и глубоко конкретный человек спит.

Почему дневной сон вреден и бессмыслен

Оказалось, люди, которые проводили рабочую неделю в офисе с электрохромной пленкой на окнах и получали больше естественного света, спали в среднем на 37 минут дольше каждую ночь, чем испытуемые из второй группы. При этом положительное влияние солнечных лучей было кумулятивным: оценки за когнитивные тесты улучшались на протяжении недели ото дня ко дню. К концу недели испытуемые из первой группы выполняли эти тесты в среднем на 42% лучше.

Результаты работы показывают, что люди, занимающиеся офисной работой, должны получать больше естественного солнечного света. Это идет на пользу как им самим, так и их работодателям.

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Исследование, Сон, Офис, Освещение.
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