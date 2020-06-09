Бывшая астронавт NASA спустилась на дно Марианской впадины

Новости науки:68-летняя Салливан погрузилась в Марианскую впадину вместе с бизнесменом и исследователем Виктором Весково.

Кэтрин Салливан, которая в 1984 году стала первой американкой, вышедшей в открытый космос, в воскресенье стала первой женщиной, добравшейся до самой глубокой части Мирового океана - Марианской впадины. Об этом сообщает The New York Times.

"Американка, вышедшая первой в открытый космос, стала первой женщиной, которая достигла самого глубокого известного места в Мировом океане", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они находились на глубине 35 810 футов (10 915 метров) около 1,5 часа. Экспедиция была организована компанией EYOS Expeditions.

После погружения женщина поделилась впечатлениями с экипажем Международной космической станции.

"Для меня как океанографа и астронавта это был совершенно необычный день, который бывает лишь раз в жизни...", - сказала Салливан.

Как известно, Кэтрин Салливан приняла участие в трех космических миссиях и в 1984 году стала первой американкой, вышедшей в открытый космос.

Всего в космосе она пробыла 532 часа, в том числе 3 часа 29 минут - в открытом.

Марианская впадина - океанический желоб на западе Тихого океана, наиболее глубоководный среди известных водных географических объектов.

Исследования 1995 года показали, что она составляет около 10 920 м.