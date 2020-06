"Ознакомились с аптечками и процедурами безопасности": чем занялись астронавты Crew Dragon в первую неделю на МКС

Новые члены экипажа Международной космической станции Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые 31 мая прибыли на космическом корабле Crew Dragon, завершили свою первую рабочую неделю на станции.

Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA).

"63 члена экипажа экспедиции и двое новых астронавтов на борту Международной космической станции завершили рабочую неделю, изучая широкий спектр космических явлений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новые члены экипажа все еще привыкают к работе на МКС, они уже ознакомились с аптечками, кладовой, системами связи и процедурами безопасности. Также они приняли участие в исследованиях и разгрузили японский корабль HTV-9, который привез груз на МКС за шесть дней до прибытия новых членов экипажа.

NASA также информирует, что командир МКС Крис Кэссиди начал настройки оптического оборудования на борту японского лабораторного модуля Кибо. Новое широкополосное оборудование должно обеспечить передачу больших объемов данных от станции к Земле и обратно.

"You see that it's a shared planet with a shared atmosphere. It's our shared place in this universe." — @AstroBehnken on the unique perspective astronauts have of our home planet from the @Space_Station: pic.twitter.com/1n1BEtwdYR

— NASA (@NASA) June 2, 2020