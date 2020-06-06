Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье
Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в Залесье
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

"Ознакомились с аптечками и процедурами безопасности": чем занялись астронавты Crew Dragon в первую неделю на МКС

"Ознакомились с аптечками и процедурами безопасности": чем занялись астронавты Crew Dragon в первую неделю на МКС
16:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Скриншот

Новости науки:Новый члены экипажа МКС Роберт Бенкен и Дуглас Херли завершили свою первую рабочую неделю на станции.

Новые члены экипажа Международной космической станции Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые 31 мая прибыли на космическом корабле Crew Dragon, завершили свою первую рабочую неделю на станции.

Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA).

"63 члена экипажа экспедиции и двое новых астронавтов на борту Международной космической станции завершили рабочую неделю, изучая широкий спектр космических явлений", - говорится в сообщении.

SpaceX повторно использует капсулу Crew Dragon для доставки новых астронавтов на МКС

Как отмечается, новые члены экипажа все еще привыкают к работе на МКС, они уже ознакомились с аптечками, кладовой, системами связи и процедурами безопасности. Также они приняли участие в исследованиях и разгрузили японский корабль HTV-9, который привез груз на МКС за шесть дней до прибытия новых членов экипажа.

NASA также информирует, что командир МКС Крис Кэссиди начал настройки оптического оборудования на борту японского лабораторного модуля Кибо. Новое широкополосное оборудование должно обеспечить передачу больших объемов данных от станции к Земле и обратно.

Как сообщалось, американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в сотрудничестве с NASA осуществила запуск пилотируемого корабля Falcon 9 с капсулой Crew Dragon, он доставил двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Это был первый американский пилотируемый корабль, запущенный США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. С тех пор астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями "Союз".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, МКС, Crew Dragon, Дуглас Херли, Роберт Бенкен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Международные авиарейсы: Польша продлила запрет
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)
В сети появились изображения слегка обновленного Mercedes-Benz CLS (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь