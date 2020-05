Астронавты Crew Dragon успешно взошли на борт МКС (Видео)

Астронавты NASA Дуглас Херли и Боб Бенкен успешно присоединились к экипажу Международной космической станции.

Об этом сообщает NASA на своей страничке в Twitter.

"Они это сделали. После запуска с мыса Кеннеди на космическом корабле SpaceX Dragon Endeavour вчера, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен официально присоединились к экипажу космической станции", - говорится в сообщении.

“We’re just happy to be here and Chris [Cassidy] is going to put us work. And hopefully we will fit in and not mess too many things up.” @Astro_Doug on him and @AstroBehnken being the newest crew members of the @Space_Station. pic.twitter.com/Y5xZJFn2As

— NASA (@NASA) May 31, 2020