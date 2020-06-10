Коронавирус: больницы в Ухане были загружены еще в августе

Новости науки:Вспышка коронавируса могла возникнуть еще в августе.

Вспышка коронавируса могла возникнуть еще в августе. Об этом говорят снимки из космоса. Результаты исследований ученых из Гарвардской медицинской школы опубликованы в их научной статье на сайте вуза.

Доктор Джон Бронштейн, проводящий исследования, связанные со спутниковыми снимками, отмечает, что повышенная активность больниц Уханя началась еще в августе 2019 года. В частности, ученые заметили, что на парковках у пяти медицинских центров в Ухане в тот период времени стало гораздо больше автомобилей, а загрузка дорог, ведущих к больницам, увеличилась на 90% по сравнению с августом 2018-го.

Кроме того, исследователи из Гарварда установили, что число поисковых запросов по ключевым словам, которые соответствовали основным симптомам коронавируса, в августе прошлого года увеличилось многократно. По мнению Бронштейна, подобные явления — увеличение поисковых запросов и нагрузка на больничные паркинги — обычно отмечаются в период, когда происходят сезонные вспышки инфекционных заболеваний.

Так происходит в США, Южной Америке и Австралии. Но, по официальным данным, в Китае в тот период распространения никаких заболеваний зафиксировано не было. Из чего исследователи делают смелый вывод: произошло что-то другое, характерное для массового распространения вируса.

Однако, доктор Бронштейн добавляет: власти Китая могли просто не придать значения тому, что началось распространение опасного заболевания. Хотя, продолжает исследователь, маловероятно, что все медицинские центры проигнорировали столь массовое явление.